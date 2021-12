Das Positive zuerst: Für PendlerInnen bringt das neue Klimaticket eine spürbare, finanzielle Erleichterung. Neben den billigeren ÖFFI-Fahrten bringt das Klimaticket ein Ende des Tarifdschungels mit sich, weil nun ein Ticket für alle ÖFFIS gilt. Auch der neue Spätzug sollte weitere Zielgruppen ansprechen und für eine Aufwertung der Verbindung in die Bundeshauptstadt sorgen ohne dort übernachten zu müssen.



Vergebene Chancen überwiegen weiter

Im Großen und Ganzen überwiegen jedoch leider weiterhin die negativen Punkte. Unsere Grafik zeigt dies gut auf. Der Kardinalsfehler oder Hauptmangel ist und bleibt weiterhin die fehlende Gesamtstrategie für die Franz-Josefs-Bahn. Der jahrelang groß angesagte FJB-Ausbau ist zu einer Attraktivierung und schließlich zu einer Ertüchtiung geschrumpft. Es bleiben in Wirklichkeit nur bauliche Erhaltungsmaßnahmen auf einer 150 Jahre alten Kurven(Bogen-)trasse übrig. Zu diesen Instandhaltungsarbeiten zählt auch die bauliche Verbesserung des Franz-Josefs-Bahnhofes, auch wenn diese natürlich als weitere Attraktivierung der Strecke begrüßt wird. Eine massive Fahrzeitverkürzung, andere Trassenführung in Wien mit Direkt-Umstieg auf dzt. ALLE U-Bahnen, die S-Bahnen und den FERN-Verkehr (HBF + VIA) wäre aber lange überfällig und für die NutzerInnen wichtiger.



Keine Strategie für die Zukunft sichtbar – weiterwurschteln ist angesagt

Die kurzfristige Fahrzeitverkürzung von 15 Minuten, welche durch typenreine Cityjet Desiro-Einsätze bei jeder Fahrplanumstellung möglich wäre wurde wieder nicht umgesetzt. Wieder einmal – trotz langjähriger Versprechen (2016). Getreu dem Motto: „ Zuerst Versprochen – dann Gebrochen! “ Die dringend notwendige bauliche Abkürzung des Allentsteiger Knies wird auf die Jahre nach 2040+ verschoben, obwohl sie gemeinsam mit den Umfahrungen Scheideldorf und Stögersbach umgesetzt werden könnte. Hier weigert sich das Land NÖ sogar diese einfach einmal zu planen…. Sicher ist sicher – sonst gibt es ja eine Fahrzeitverkürzung um 10 Minuten.

Das Waldviertel bleibt auf der Schiene weiterhin eine Grenzregion

Der internatioale Verkehr sollte dringend wieder aufgenommen werden. Budweis könnte schnell und attraktiv an Wien angebunden werden. Von den Schnellzügen (SPRINTER) würden auch die Waldviertler Fahrgäste profitieren. Hier ist zumindest das Umdenken und mit Umlenken der Verbindungen auf einen attraktiven Endbahnhof (anstelle einer suboptimalen Sackgasse) eines Zustandekommens zu erhoffen. Wir werden sehen, sagte bekanntlich der Blinde! Offensichtlich wird die FJB in ihrer Funktion als Zubringerstrecke (zur Strecke Linz-Budweis-Prag) verkehrstechnisch weiterhin nicht wahrgenommen – weder verkehrspolitisch noch ÖBB-Geschäftsoperativ. Auch in Belange des Frachtverkehrs – hier könnte in einem Microterminal (bspw. in Vitis) vieles rasch umgesetzt werden. Die Zuweisung als verkehrstechnische Grenzregion bleibt - zum Schaden der ganzen Region aufgrund der Rand- und Rahmenbedingungen (Fehlentscheidungen) aus Vergangenheit



Note: Genügend – jedoch mit massiven Verbesserungspotenzial

Müsste man den Zustand der FJB und ihrer Verbindungen nach dem Schulnotensystem bewerten würde maximals eine 4+ (genügend) - jedoch mit viel Potenzial heraus kommen.

Wir bleiben daher dran am FJB-Ausbau und versuchen weiter das Potenzial der FJB aufzuzeigen.

Weil wir WaldviertlerInnen uns das verdient haben!