Unter dem Motto "Gemeinsam fit ins neue Jahr" organisierte die Gesunde Gemeinde Schweiggers auf Initiative von Community Nurse Carina Katzenschlager einen Kurs zur Rückenfitness in Schweiggers.

Da Verspannungen in der Rückenmuskulatur zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen und in Zeiten von Homeoffice noch weniger Bewegung in den Alltag integriert wird, werden an sechs Abenden durch Dipl. Gesundheits- und Fitnesstrainer Martina Hanny und Patrick Kitzler die Beschwerden in diesem Bereich nachhaltig und effektiv beseitigt. Da die Nachfrage zum Fitnessprogramm groß war, möchte man auch in Zukunft Kurse dieser Art in Schweiggers anbieten.