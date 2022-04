Im Rahmen der Aktion „Niederösterreich hilft“ wurden in Zusammenarbeit mit dem Niederösterreichischen Zivilschutzverband dringend notwendige Sachspenden gesammelt und zu den Betroffen transportiert. In der Marktgemeinde Schweiggers war dies am 4. und 5. April 2022 möglich.

Einmal mehr zeigte sich, dass Schweiggers eine durchwegs hilfsbereite Gemeinde ist und sehr viele spendenbereite Menschen beherbergt. In diesen beiden Tagen wurden zahlreiche Zahn- und Haarbürsten, Seifen, Duschgele, Shampoos, Damenhygieneartikel, Windeln, Taschentücher, haltbare Lebensmittel, Knabbereien und einige Matratzen sowie Gehhilfen am Gemeindeamt abgegeben.

Die gesammelten Sachspenden wurden am 6. April 2022 schließlich verladen und von der Gemeinde, vertreten durch Martin Holzmüller und Christian Breiteneder, an den Niederösterreichischen Zivilschutzverband in Tulln übergeben. Anschließend wurden die Spenden durch den Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband nach Polen und von dort weiter in die Ukraine transportiert.

„Es ist schön zu sehen, dass sich die ‚Schweiggingerinnen und Schweigginger‘ nicht nur um ihre unmittelbaren, sondern auch weiter entfernten Nachbarn sorgen und jederzeit bereit sind, ihre Hilfe anzubieten“, schätzt Bürgermeister Josef Schaden die Spendenbereitschaft der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger.