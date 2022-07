Am Samstag dem 02. Juli 2022 spielten auf der Klangburg Rappottenstein die Band "The Ridin Dudes" (Mika Stokkinen – Bluesgitarre, Bernhard Egger - Drums, Benji Hösel - Kontrabass und Pascal Komurka an der Konzert Gitarre sowie Rene Grohs - Moderation) ​welche sich den drei Giganten des Rock’n Roll, Elvis Presley, Chuck Berry und Johnny Cash verschrieben haben! Im Gepäck hatten Sie die Premiere von Ihrem Programm "The Late Night Show", welches beim zahlreich aus nah und fern angereistem Publikum großen Anklang fand.