BÄRNKOPF. Dieser Winter bringt ein besonderes Highlight auf dem Ausdauersektor. Die legendären 12 Stunden von Bärnkopf erleben ein Revival.

Am 22. Jänner 2022 wird die älteste Ausdauerprüfung Österreichs nach längerer Unterbrechung wieder durchgeführt. Sie war in den 80er und 90er Jahren ein Fixpunkt im internationalen Rennkalender. Nationalteams von Finnland (mit dem berühmten Pauli Siitonen) bis China waren am Start. In der heutigen Zeit, wo Extrembewerbe in vielen Sportarten florieren hat sich der kleine Ort im Waldviertel entschieden, dem vielfach geäußerten Wunsch aus der Langlaufgemeinde zu folgen und eine Neuauflage zu starten.

Ausgetragen wird das Rennen für Sololäufer und als 3er Staffeln. Es gibt übrigens auch eine Light Version über sechs Stunden.

Eine Anmeldung ist bereits unter 12-stunden-baernkopf.at möglich.