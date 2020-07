Mit viel Fleiß und Spaß nahmen die Jugendlichen des Billardvereins Kirchberg an der in der zweiten Ferienwoche erstmals veranstalteten Billardjugendwoche teil. Einem viertägigen Turnier folgte eine Trainings-Exkursion zum befreundeten Billardclub Traisenpark St. Pölten.

Im Oktober 2019 nahm der neugegründete Billardverein Kirchberg an der Wild seinen Spielbetrieb auf. Gleichzeitig startete das wöchentliche Jugendtraining, das bei den Kirchberger Jugendlichen großen Anklang fand. Neun poolbillardbegeisterte Mädchen und Burschen nahmen an der Billardjugendwoche teil, die mit einem Acht-Ball-Turnier startete.

In zwei Gruppen spielten die Jugendlichen an drei Tagen um den Einzug ins Halbfinale, in dem in durchwegs knappen Entscheidungen die Plätze vergeben wurden. Zur Belohnung für die anstrengenden Turniertage gab es im Anschluss an die Siegerehrung eine kleine Grillfeier für die jungen Spielerinnen und Spieler.

Den Abschluss der Jugendwoche bildete eine Trainingsexkursion zum Billardclub Traisenpark St. Pölten. Dort nahmen sich die erfahrenen Erste-Landesliga-Spieler Michael Schwaiger und Werner Socha viel Zeit, um die Stoßtechnik der jungen SpielerInnen zu verfeinern.