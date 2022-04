Einen historischen Volleyballerfolg erspielten sich die Burschen der Sportmittelschule Zwettl bei den diesjährigen Bundesmeisterschaften. Bei den Volleyball School Championships Boys holten sich die Unterstufenschüler den Meistertitel.

ZWETTL. Nachdem sich die Mannschaft von Mitch Peciacowski und Christoph Grötzl über den Landesmeistertitel für diese Teilnahme qualifizierten, warteten als Gegner in der Vorrunde die Teams aus der Steiermark, Salzburg, Vorarlberg und dem Burgenland.

Dominant von Beginn an

Hier zeigte sich schon auf beeindruckende Weise die Stärke der Zwettler, da es keiner dieser Mannschaften gelang, in einem Satz mehr als 15 Punkte gegen sie zu scoren. Als klarer Erstplatzierter zog man somit direkt in das Semifinale ein, wo man auf Kärnten traf. Auch hier dasselbe Bild, die Sportmittelschüler spielten groß auf und zogen mit einem ungefährdeten Zwei- Satz-Sieg in das Finale ein.

Hier wartete nun wieder die Schulmannschaft aus Frauenkirchen (Burgenland), die man schon aus der Vorrunde kannte. Am Spielfeld der Bundesligamannschaft TSV Hartberg kam es dann zum Showdown dieser beiden Schulteams. Das Finale wurde gestreamt und kommentiert und so konnten auch die Fans zu Hause live mitfiebern und mitzittern. Nach bereits zwei gewonnen Sätzen schlichen sich aber plötzlich ungewohnte Fehler und Konzentrationsschwächen ein und trotz einer großartigen Aufholjagd ging zum Schluss Satz drei mit 23:25 in das Burgenland. In Satz vier übten die Sportmittelschüler dann wieder über das Service mehr Druck aus und fixierten mit sehenswerten Ballwechseln den Satz und somit den Titel mit einem klaren 25:12.

"Das Lehrerteam und unser Trainer hat an dieses große Ziel geglaubt und haben sich heuer diesen Traum, das beste Burschen Schul-Volleyball-Team in Österreich zu sein, erfüllt. Die Schule, die Spieler und der Trainer dürfen sich seit Freitag österreichischer Bundesmeister nennen."