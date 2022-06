HSV Allentsteig bei der Bezirksmeisterschaft Faustfeuerwaffe Großkaliber erfolgreichster Verein.



ALLENTSTEIG. Am Samstag, 18. Juni 2022 wurde in der Schießanlage des HSV Allentsteig die Bezirksmeisterschaft Faustfeuerwaffe Großkaliber des 1. Schützenbezirkes Waldviertel ausgetragen. 58 Teilnehmer aus den Schützenvereinen des 1. Schützenbezirkes kämpften in 4 Männerklassen, 2 Frauenklassen und der Mannschaftklasse um den Titel. In 3 Männerklassen, 1 Frauenklasse und der Mannschaftswertung konnten sich die Schützen des HSV Allentsteig den Meistertitel holen. Weitere 4 Schützen konnten einen 2. oder 3. Platz erreichen.

Dem 1. Schützenbezirk gehören 19 Vereine aus den politischen Bezirken Gmünd, Zwettl, Waidhofen an der Thaya, Horn, Krems, Krems-Region, Melk, Tulln

Die Bezirksmeister 2022:

Kategorie Männer: Patrick Kaltenburnner, JSG-Waidhofen an der Thaya

Kategorie Männer Senioren 1: Johann Kainz, HSV Allentsteig

Kategorie Männer Senioren 2: Christian Dürr, HSV Allentsteig

Kategorie Männer Senioren 3: Willibald Schmid, HSV Allentsteig

Kategorie Frauen: Astrid Nebauer, JSG-Waidhofen an der Thaya

Kategorie Frauen Seniorinnen: Irmgard Scherzer, HSV Allentsteig

Mannschaft: HSV Allentsteig 1 mit den Schützen Christian Dürr, Johann Kainz, Bernd Legner und Franz Scherzer