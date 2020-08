Unter erschwerten Bedingungen und mit verspätetem Beginn durch Covid-19 fanden heuer unsere Frühjahrskurse statt. Aber am vergangenen Wochenende konnten wir bei heißen Sommertemperaturen unsere Frühjahrskurs-Prüfungen und das 24. Vereinsturnier abhalten. Als Richterin durften wir Karin Obermayr begrüßen. Am Samstag zeitig in der Früh starteten die zwei Sonderprüfungen Fährte 1 und Fährte 2. Danach legten fünf Prüflinge die Begleithunde 1 Prüfung ab. Zum ersten mal hatten wir eine Breitensport-Prüfung mit vier Teilnehmern und eine Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest, an der ebenfalls vier Teams teilnahmen. Am Nachmittag waren dann noch unsere Jüngsten gefordert und absolvierten den Jugendveranlagungstest. Alle Teams bestanden die Prüfungen mit tollen Leistungen.

Abends durfte unser traditionelles Spanferkel-Essen natürlich nicht fehlen. Dazu durften wir erfreulicherweise Herrn Johann Hofbauer, Bürgermeister von Großgöttfritz und Herrn Manfred Füxl von der Waldviertler Sparkasse begrüßen. Bürgermeister Labg. Franz Mold konnte leider kurzfristig nicht teilnehmen. Der von ihm gespendete Wanderpokal wurde jedoch von der Siegerin freudig entgegen genommen. Wir bedanken uns bei allen für die finanziellen Unterstützungen.

Nach einem gemütlichen Abend gingen wir gestärkt in den nächsten Tag mit unserem Vereinsturnier.. Mit 17 Startern war es heuer ein etwas kleineres Turnier aber nicht weniger spannend. Die Erstplatzierten waren bei den Begleithunden 1 Anfänger: Martina Kerschbaum mit Aaron, Begleithunde Fortgeschritten: Barbara Dourakas mit Zoe, Breitensport: Andreas Bolomsky mit Billy, Agility Anfänger: Daniela Reichhalter mit Monti und bei den Agility Fortgeschrittenen Irmgard Kreutzer mit Ronny. Der Hundesportverein Waldviertel Mitte gratuliert allen seinen Prüflingen zu ihren Erfolgen.

Nach einer kurzen Pause starten wir wieder mit dem Kurseinschreiben (ohne Hund) am 15. August um 13:30 Uhr auf dem Ausbildungsplatz in Böhmhöf.