Der Obmann des SC Zwettl über die Corona-Ungewissheit, das Vereinsjubiläumsjahr und den neuen Spielstil.

BEZIRKSBLÄTTER: Der SC Sparkasse Zwettl feiert 2020 sein 75-jähriges Vereinsjubiläum. Wie könnt ihr aufgrund von Corona nun feiern?

JOSEF ZLABINGER: "Es wären mehrere Aktionen und Feste geplant gewesen, etwa ein Jubiläumsspiel mit einem Top-Club aus Österreich im Rahmen des sonst alljährlich stattfindenden Festivals im Zwettltalstadion im August. Aufgrund der Situation haben wir uns jedoch entschieden, nur ganz kleine Aktionen zu machen."

Wie etwa die Mannschaftspräsentation am kommenden Samstag um 10 Uhr am Zwettler Dreifaltigkeitsplatz?

"Ja genau. Hier wollten wir auch den Zwettler Wirtschaftstreibenden, die uns das ganze Jahr über unterstützen, etwas zurückgeben und im Rahmen der Zwettler Sommer-Dates einen Beitrag leisten. Mit Peter Pacult haben wir auch einen echten Star aus der Fußballszene nach Zwettl locken können."

Und auch sonst gibt es im Heimstadion des SC Zwettl, auf der Sportanlage Edelhof, einige Neuerungen für die am 28. August um 19:30 Uhr gegen Rohrbach beginnende Saison?

"Ja, wir haben einige Adaptierungen im organisatorischen Bereich sowie für eine Werbefläche im Stadion vorgenommen. Die größten Veränderungen gibt es aber natürlich aufgrund der Corona-Verordnungen für die in Kürze startende Saison."

Womit wir bei einem großen Thema angelangt sind. Wie hat sich der Verein dafür gerüstet, welche Auflagen müsst ihr erfüllen und wie viele Zuschauer dürfen kommen?

"Zunächst müssen wir einen Covid-Beauftragten, der eigens geschult wurde, stellen. Diverse Vorgaben wie Desinfektionsspender, Hinweisschilder für den einzuhaltenden Mindestabstand und so weiter sind ebenfalls Vorgabe. Weiters haben wir die Tribüne beklebt, damit jeder weiß, wo man sitzen darf und wie groß der Abstand sein soll. Insgesamt dürfen wir 550 Sitzplätze und 200 Stehplätze vergeben. Damit sollten wir also die gesamte Saison über durchkommen. Es wird zudem Durchsagen im Stadion und Listen zur freiwilligen Eintragung geben."

Ihr seid also für die Saison gerüstet. Die vorige Spielzeit musste im Frühjahr ja schließlich abgebrochen werden. Somit hat man auch dieses Jahr wieder einen gewissen Unsicherheitsfaktor dabei. Dennoch: Wie hat man sich auf die Saison sportlich vorbereitet?

"Klar bleibt trotz allem eine gewisse Unsicherheit vorhanden. Wir sind wirtschaftlich auf breiten Beinen aufgestellt und haben den Kader nur an wenigen Stellen verändert. Dennoch wird die Mannschaft mit einem ganz neuen Spielstil auftreten. Dass dieser erfolgreich sein wird, haben bereits die guten Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen gezeigt. Jetzt hoffen wir auf eine gute Saison."

Interview: B. Schabauer