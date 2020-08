Von 7. bis 9. August fanden die Vereinsmeisterschaften des SUTC Großgöttfritz statt. 18 Teilnehmer kämpften um die Titel im A, B und Mixed-Doppel Bewerb. Organisator Manuel Waglechner, der als Mitfavorit selbst leider verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte, kann auf 32 spannende Partien zurückblicken.

Beim Doppelbewerb setzten sich Lukas Zant und Alexander Schiller im Finale gegen Verena Weixelbaum und Mario Ecker durch. Der Damenbewerb ging heuer an Viktoria Groiß, die sich einen Dreisatzkrimi über zweieinhalb Stunden mit Verena Weixelbaum lieferte. Im B-Bewerb siegte Robert Zeitlinger vor Daniel Weichselbaum. Dominik Ecker krönte sich mit seinem Sieg über Roman Pöll bereits zum 7. Mal in Folge zum Marktmeister. Damit liegt er nun gleichauf mit Christian Löschenbrand auf Platz 2 der ewigen Bestenliste des Vereins. Nur Gerlinde Zant konnte die Vereinsmeisterschaften öfter für sich entscheiden - mit 8 Siegen führt sie diese Liste an.

Erwähnenswert sind auch die Leistungen der Jugend: Mit 10 Jahren war Noah Siedl nicht nur der jüngste Teilnehmer, er kam mit seinem Doppelpartner Stephan Jeitler sogar bis ins Halbfinale des Doppelbewerbs. Mit Dominik Hackl, Karoline Pöll und Jonas Siedl zeigten weitere Nachwuchsspieler groß auf. Marlene Hackl musste verletzungsbedingt pausieren.

Der Verein bedankt sich bei Frau Andrea Wagner (Nah und Frisch Großgöttfritz) für das Sponsoring neuer Vereinsdressen sowie bei der Firma Erdbau Siedl für das Sponsoring neuer Stehtische.

Von Seiten des Vorstands wurde außerdem ein großes Dankeschön an alle Mitglieder – ob unterstützend oder aktiv – ausgesprochen: Die Mitgliederzahl hat sich seit 2012 von 35 auf über 100 aktive Mitglieder erhöht. Ein Zeichen, dass der SUTC Großgöttfritz aus dem sportlichen Leben der Gemeinde Großgöttfritz nicht mehr wegzudenken ist und der Einsatz der Mitglieder in der Bevölkerung sehr gut angenommen wird.