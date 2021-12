74 offene Stellen: Mangel an Lehrlingen im Bezirk Zwettl hängt auch mit schwachen Jahrgängen zusammen.

ZWETTL. „Die Arbeitslosigkeit in unserer Region folgt weiterhin dem nö-weiten Trend. So waren im vergangenen Monat im Bezirk Zwettl um 200 Personen weniger auf Jobsuche als noch vor einem Jahr. Zu einem deutlichen Rückgang kam es erfreulicherweise auch bei den Jugendlichen. Bei dieser Personengruppe reduzierte sich die Anzahl der beim AMS Zwettl arbeitslos gemeldeten Personen um 25,2%“, erklärt Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

74 offene Lehrstellen

Auch die Zahl der Lehrstellensuchenden im Bezirk Zwettl hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Ende August waren beim AMS Zwettl 13 Jugendliche lehrstellensuchend gemeldet. „Damit verzeichnen wir einen Rückgang von 27,8% und liegen sogar unter dem Vorkrisenniveau von 2019“, analysiert Steinbauer. Rein statistisch betrachtet kann also im Bezirk Zwettl derzeit jede/r Lehrstellensuchende aus knapp 6 Lehrstellenangeboten wählen. Steinbauer dazu: „Die freien Lehrstellen passen nicht immer mit den Wünschen und Vorstellungen der Jugendlichen bzw. mit den Anforderungen der Lehrbetriebe überein. Darüber hinaus sind manche Lehrplätze für Jugendliche mit öffentlichem Verkehrsmittel zu den Arbeitszeiten schlicht und einfach nicht erreichbar.“

Warum es überhaupt so wenig Lehrstellensuchende gibt, erklärt man beim AMS damit, dass die Anzahl der Jugendlichen im lehrfähigen Alter in den letzten Jahren stark rückläufig ist. Viele Jugendliche ziehen außerdem eine schulische Ausbildung einer betrieblichen Lehre vor. Diese fehlen dann in den Lehrbetrieben. Aber nicht nur die Lehrbetriebe im Bezirk Zwettl, sondern auch weiterführende Schulen, spüren die sinkende Anzahl an Jugendlichen.

Lehrlingsoffensive

Ergänzend hält AMS-Leiter Steinbauer fest, dass zu Beginn des Jahres 2019 vom AMS Niederösterreich und dem Land NÖ die größte jemals in NÖ angelaufene Lehrlingsoffensive ins Feld gebracht wurde.



„Die Lehrlingsoffensive ist ein zentrales Angebot für Jugendliche, um ihnen das Tor zur Berufs- und Ausbildungswelt aufzustoßen und ein wichtiges Angebot für die heimische Wirtschaft, denn mit dieser Initiative sorgen wir schon heute für die dringend gebrauchten Fachkräfte von morgen!“

Für manche Unternehmen wird es zunehmend schwieriger junge Lehrlinge zu finden. Vor diesem Hintergrund wird sich der Fachkräftemangel in manchen Sparten weiter verschärfen. Um diesem Trend entgegen zu wirken, setzt das AMS weiterhin auch auf Bildungsangebote für Erwachsene - denn zum Lernen ist es nie zu spät. In den NÖ Ausbildungszentren stehen zahlreiche AMS-finanzierte Ausbildungswege in unterschiedlichsten Berufen (Metall, Elektro, Holz, Technik etc.) offen. Zusätzlich bietet das AMS über die Förderschiene "AQUA - Arbeitsplatznahe Qualifizierung" sowie über das Frauen-Programm "P.Qu. - Punktgenaue Qualifizierung" praxisnahe Ausbildungs- und Karrierechancen direkt in Betrieben. Dabei finanziert das AMS die Lebenshaltungskosten der Teilnehmenden und das Unternehmen trägt die Ausbildungskosten, jedoch keine Lohnkosten.

Diese Programme verfolgen übrigens allesamt das gleiche Ziel, nämlich die Lehrabschlussprüfung.

„Das begehrte Zertifikat eröffnet Absolvent_innen jedenfalls beste Chancen am Jobmarkt der Gegenwart und Zukunft!“, betont Steinbauer.

Überblick Lehrstellenmarkt:

Beim AMS gemeldete offene Lehrstellen zum Stichtag: 31.8.2021: 74 davon