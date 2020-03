Göpfritz/Wild (kuli) Alle derzeit nicht erkrankten Zweitklässler der Waldvietrler Handelsakademien (HAK) waren am 3. März im Göpfritzer Kulturstadel versammelt, um sich über die Spezialisierungsmöglichkeiten im Rahmen der Wirtschafts.Akademie.Waldviertel an den vier HAK-Standorten zu informieren. Das Schwerpunktthema wird vom 3. Bis 5. Schuljahr ab September in je zwei Wochenstunden erlernt werden. Das neue daran: Die Schüler können in der HAK in ihrer Wohnortnähe verweilen, denn der Unterricht erfolgt über ein so genanntes „Virtuelles Klassenzimmer“, eine Novität mit europaweiter Vorzeigewirkung, wie sowohl Modeator Josef Wallenberger als auch die Vortragenden Christof Kastner, Obmann des Wirtschaftsforum Waldviertel mit 190 Betrieben, und Bildungsdirektor Alfred Grünstäudl betonten. Hierbei wird mittels Echtzeit-Video-Übertragung interaktiv vorgegangen.

Vier Themen - alles abgedeckt

Gewählt werden kann erstmals unter Logistik.International in Gmünd, Gesundheitsmanagement.Sport in Horn, E-Business.Entrepreneurship in Waidhofen und Lebensmittel.Holz in Zwettl. Jeweils zwei Angehörige des Lehrkörpers skizzierten die Besonderheiten des Fachbereichs und die beruflichen Perspektiven. Allen gemein ist die sinnvolle Anwendung der Digitalisierung, ohne die keine wirtschaftliche Nachhaltigkeit mehr erzielt werden dürfte. Und da geht nichts ohne Englisch.

Angewandte Digitalisierung

Zum Schluss gab es eine Umfrage per Smartphone, welcher Schwerpunkt bereits gewählt wurde. Demnach sind sich die meisten Schüler schon sicher, sich in den Bereichen Gesundheit/Sport sowie E-Business zu vertiefen, gefolgt von den Unentschlossenen. Die wenigsten wählten Lebensmittel/Holz, obwohl dies laut Referent doch das allerwichtigste Thema sei, ist dies doch Basis für alle andere.

Leuchtturmprojekt

Die Kooperation zwischen den Schulen, dem Wirtschaftsforum und der Bildungsdirektion im Sinne der Stärkung der Wirtschaft im ländlichen Raum hat es in dieser Form in Österreich noch nicht gegeben und soll auch weit über die Landesgrenzen hinaus zur Nachahmung empfohlen werden. Daher auch das ambitionierte Motto: „Wir machen das Waldviertel weltberühmt!“.