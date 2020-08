Kastner sieht Herausforderungen als Chance: Der innovative Lebensmittelgroßhändler reagiert inRekordzeit auf veränderte Umstände und veranstaltet die ersten virtuellen Messen in der Branche.



ZWETTL. In nur kurzer Zeit entwickelte die Kastner Gruppe ein neuartiges, virtuelles Messeformat. Trotz derCovid-19-bedingten Situation sollen Kunden und Lieferanten Messeluft schnuppern und von attraktiven Messekonditionen profitieren. Basierend am modernen Kastner WebShop wurde eine Messe-Plattform konzipiert, in der alle 200 Lieferanten ihre Produkte umfassend und übersichtlich den Nah&Frisch sowie Biogast-Kunden präsentieren können.

"In dieser Art und Weise eine Messe abzuhalten, ist eine absolute Neuheit in der Branche. Ein großer Dank gebührt dem Team rund um Maximilian Reiter (Bereichsleiter Business Development) und Andreas Hochstöger (Bereichsleiter Organisations- und Softwareentwicklung), diein den vergangenen Wochen unermüdlich am Gelingen dieser Herausforderung gearbeitet haben", freut sich Kommerzial Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschafter der Kastner Gruppe.

Von 24. August bis 6. September findet die Kastner Nah&Frisch Herbstmesse in virtueller Form statt. Die Biogast Messe, die als führende Bio-Plattform heuer ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, findet online von 14. bis 27. September statt.

Vielseitige Funktionen

Höchste Priorität bei der Konzeption der virtuellen Messe wurde auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Den Lieferanten wird eine Bühne geboten, um ihr Unternehmen und neue Produkte zu präsentieren.Die Online-Messe bietet praktische Filterfunktionen, um spezielle Sortimente – wie beispielsweise Messe-Neuheiten oder Saison-Artikel – hervorzuheben. Über den Kastner WebShop können die Kunden ihre Messe-Bestellungen schnell und bequem abwickeln.Zur zusätzlichen Unterstützung der Kunden gibt es noch attraktivere Messekonditionen.

Ein besonderer Fokus liegt auch im virtuellen Format auf der persönlichen Betreuung – hier wurde durch eine Videochatfunktion der direkte Austausch zwischen Kunden, Lieferanten sowie Kastner und Biogast-Fachberatern ermöglicht.