WALDVIERTEL. Im Sozialbereich ist es bereits lange Zeit ein Thema, nun wird auch in einem anderen Bereich der Mangel an qualifiziertem Personal deutlich sichtbar: Lkw-Fahrer sind Mangelware. Da sie für die Grundversorgung aller Österreicher zu einem großen Teil verantwortlich sind, sieht Nationalratsabgeordneter der FPÖ Alois Kainz es als dringend notwendig an, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen gesetzt werden, um dem Mangel entgegenzuwirken.

Bereits im September des Vorjahres zeigte die Wirtschaftskammer Österreich auf, dass bereits zu diesem Zeitpunkt bis zu 8.000 Lkw-Fahrer fehlten. Erschwerend kommt noch hinzu, dass mit den kommenden zehn Jahren rund ein Fünftel der Lenkberechtigten in Pension gehen wird. „Ich habe auf dieser Basis eine Anfrage an Arbeitsminister Kocher gestellt um zu

erfahren, welche Maßnahmen geplant sind um dem Mangel an Lkw-Fahrern in Österreich entgegen zu wirken“, so der freiheitliche Bezirksparteiobmann der FPÖ Zwettl Alois Kainz.

Bedingungen attraktiver gestalten

„Ende Oktober 2021 wiesen laut dem Bundesminister für Arbeit nur 53,7% der unselbständig beschäftigten Lkw-Fahrer eine österreichische Staatsbürgerschaft auf. Es zeigt sich also ganz klar, dass wir in Österreich im Bereich des Lkw-Transportes stark von Personen aus dem Ausland abhängig sind", führt Kainz aus. Dies sei unter anderem auch auf die nicht besonders attraktiv gestalteten Jobbedingungen zurückzuführen - hier seien laut Arbeitsminister aber die Sozialpartner gefragt, um zum Beispiel Lohnerhöhungen entsprechend auszuhandeln.

Mangel kann jeden betreffen

Kainz betont zudem, wie sehr der Mangel an Lkw-Fahrern jeden einzelnen in der Bevölkerung betrifft: „Wir haben einen tatsächlichen Mangel an Lkw-Fahrern und diesen müssen wir auch

decken, denn nur so kann gewährleistet werden, dass die Grundversorgung in Österreich auch langfristig sichergestellt werden kann. Wir brauchen daher dringend gezielte Maßnahmen, um dem Mangel an Lkw-Fahrern in Österreich entgegenzuwirken".