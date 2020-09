Der Unternehmer Friedrich Sillipp aus Zwettl wurde bei der konstituierenden Sitzung zum Obmann der Fachgruppe Dachdecker, Glaser und Spengler der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) wiedergewählt. Der Wirtschaftsbund NÖ (WBNÖ) mit Landesobmann Wolfgang Ecker und Direktor Harald Servus gratuliert.



NÖ. "Ich gratuliere Friedrich Sillipp zur Wahl als Fachgruppen-Obmann und wünsche ihm alles Gute für seine Arbeit in einer herausfordernden Zeit. Mit ihm setzt sich ein erfahrener Unternehmer für die Anliegen und Bedürfnisse seiner Kolleginnen und Kollegen ein", sagt Wirtschaftsbund-Landesobmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

"Friedrich Sillipp trat 1974 dem Wirtschaftsbund bei und setzt sich seit vielen Jahren im Wirtschaftsbund und in der Wirtschaftskammer Niederösterreich für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer ein", gratuliert auch WBNÖ-Direktor Harald Servus.

"Image von Lehre und Handwerk stärken"

Friedrich Sillipp engagiert sich in der Bundesinnung der Wirtschaftskammer Österreich auch bundesweit für seine Branche. Neben seinem Einsatz für die Wirtschaft war der 64-Jährige langjährig in der Kommunalpolitik aktiv: von 1995 bis 2010 war er Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Zwettl."Ich bedanke mich beim Ausschuss für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, das Image von Lehre und Handwerk zu stärken und die guten Karrierechancen nach der Lehre aufzuzeigen", so Sillipp. "In den letzten Jahren konnten unsere Lehrlinge bei nationalen und internationalen Wettbewerben die hohe Qualität unserer Ausbildung bereits vielfach eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Förderung der fachlichen Weiterbildung unserer Mitglieder ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit."