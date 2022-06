ZWETTL. Nachdem die Klasse im familiär geführten Fastenhotel Klosterberg in Langschlag herzlich empfangen worden waren, bekamen die Schüler bei einem sehr lebendigen Vortrag einen Einblick in die Philosophie des Hauses. „Fasten ist der beste Arzt“ haben sie gelernt, denn wer seinem Körper solche kurzen Auszeiten von fester Nahrung gönnt, hilft seinem Körper sich zu entgiften. Es können damit sogar Krankheiten behandelt werden. Nach einer Hausführung im wunderschönen Ambiente wurden sie mit einem köstlichen Obst-Saft verabschiedet. Danach ging es weiter zum Golfplatz Hausschachen in Weitra. Dabei probierten sich die Schüler beim Golfen und erkundeten den Motorik-Park.