ROGGENREITH. Man hat die Zeit vor, nach und während diverser Lockdowns, Schließungen und streng reglementierter Öffnungszeiten genutzt in der ältesten Whiskydestillerie des Landes. Viel Neues wird 2022 bringen – nicht nur im Whiskyglas, sondern auch für die Besucher der Whiskyerlebniswelt.

Weniger Besucher, mehr Umsatz im Handel

Durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens und damit verbundene Einschränkungen verzeichnete die Whiskyerlebniswelt im vergangenen Jahr rund 65% weniger Besucher als vor der Pandemie. Insgesamt hatte die Erlebniswelt und Top-Ausflugsziel des Landes Niederösterreich sechs Monate für Besucher geschlossen. Die Destillerie, der Shop vor Ort und der Onlinehandel konnten aufrecht erhalten bleiben. In diesen Bereichen wurde der Umsatz um ca. 20 Prozent gesteigert. Gründe dafür sind der stetige Ausbau des Onlineshops und auch die gestiegenen Kooperationen im Bereich Handel und Wiederverkauf.

Online wurden rund 21 Prozent des heimischen Whiskys vertrieben, über den Vertriebsweg Handel bereits knapp über 30 Prozent.

Der Bus- und Gruppentourismus war entsprechend den allgemeinen Entwicklungen rückläufig. Privat- und Individualtouristen machten den Großteil der Besucher aus. Und genau für diese Art des Tourismus will man in der Heimatstätte des Whisky made in Austria noch mehr Angebote schaffen und auf die Kundenwünsche eingehen.

Whisky erleben 2.0

Mit neuem Elan startet Jasmin Haider-Stadler, CEO der 1. Whiskydestillerie Österreichs, in die Zukunft und erwartet im kommenden Jahr, mit den neuen Ideen die Verluste des touristischen Bereichs aufzuholen und wieder an das Niveau vor der Krise anschließen zu können.

Neben einer Markenimagekampagne zur Stärkung des heimischen Whiskys der Destillerie Haider, soll auch der Besucherbereich neu inszeniert und erweitert werden. Aus der Erlebniswelt soll eine Themenwelt werden mit den Schwerpunkten Genuss, Sensorik und Aromen. „Die Geschichte des heimischen Whiskys soll, ausgehend von unserer Destillerie, als 1. Whiskybrennerei Österreichs, komplett neu beleuchtet werden“, so Haider-Stadler. „Alles dreht sich um Whisky, den Genuss und die Aromen. Es soll ein völlig neuer Zugang werden - Whisky erleben 2.0“.

Blick in die Zukunft

Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. „Wir schaffen eine Whiskytour, die dem Wunsch des Gastes nach einem individuellen Erlebnis gerecht werden soll“, so Haider-Stadler weiter. Die 39- jährige Waldviertlerin hat seit 2016 die Geschäftsführung des Betriebes von ihren Eltern übernommen und will dem Familienunternehmen mit diesem Schritt endgültig ihre Handschrift aufdrucken. Im letzten Jahr wurde das Corporate Design bereits komplett überarbeitet.