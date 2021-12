Politik lobt regionale AMS-Bezirksstellen

Arbeitslosenzahlen in Zwettl weiterhin auf niedrigem Niveau.

BEZIRK ZWETTL. „Die Zahlen von Ende November für unseren Bezirk sind hervorragend. 2,5% arbeitslos gemeldete Personen bedeuten praktisch Vollbeschäftigung“, ist der Waldviertler Nationalratsabgeordnete Lukas Brandweiner erfreut.

Auch die bundesweiten Zahlen stimmen Brandweiner optimistisch, sind doch mit aktuell 300.121 Arbeitslosen rund 100.000 Personen weniger gemeldet als im Vorjahr und das trotz des abgelaufenen bundesweiten Lockdowns. Die schrittweisen Öffnungen sollten diesen positiven Trend noch einmal verstärken.

„Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente der Bundesregierung greifen nachweislich. Die Joboffensive – bis Ende 2022 sollen ja 100.000 Menschen in Schulungsmaßnahmen gefördert werden – wurde schon nach einem Jahr weit übertroffen. Durch das Programm Sprungbrett konnten 37.000 Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden.“ so Brandweiner, der im Gespräch mit Bundesminister Martin Kocher aber auch betont, wie wichtig die regionalen Bezirksstellen des Arbeitsmarktservice sind: „Ich möchte mich beim Team des AMS Zwettl rund um Kurt Steinbauer für ihren Einsatz im Sinne der arbeitsuchenden Menschen bedanken. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, ohne den viele Menschen keine Arbeit hätten.“