Die NÖ-Card ist ein wichtiger "Impulsgeber für den Ausflugstourismus in unserem Bezirk", so Zwettls Bürgermeister Franz Mold.

ECHSENBACH. Die Niederösterreich-Card bietet für 18 Ausflugsziele im Bezirk Zwettl und für über 300 in ganz Niederösterreich freien Eintritt für die ganze Familie. So auch für das Schnapsglasmuseum in Echsenbach, das mehr als 1.200 verschiedene Exponate an Schnapsgläsern ausstellt. Die Kunst der Glasverabeitung hat eine lange handwerkliche Tradition mit vielen Facetten der individuellen Fertigung. Vom sogenannten Schwarzglas bis hin zu 500 Jahre alten Schnapsgläsern werden hier ausgestellt, informiert Obmann Johannes Lehr.

Im Erstkauf zu erwerben ist die Niederösterreich-Card für Erwachsene um 63 Euro und für Jugendliche (sechs bis 16 Jahre) um 32 Euro, Kinder haben in Begleitung eines Card-Inhabers freien Eintritt. Bei Verlängerung kostet die Karte für Erwachsene 58 Euro und für Jugendliche 29 Euro. Erhältlich ist die Card bei vielen teilnehmenden Ausflugszielen, Raiffeisenbankstellen, Trafiken, online auf www.niederoesterreich-card.at oder über die Hotline: 01/535 05 05.