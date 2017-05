25. Sportlerfest Arbesbach steht in den Startlöchern

15.05.2017, 10:24 Uhr

Zum 25. Geburtstag hat sich Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel ein ganz besonderes Rahmenprogramm überlegt.Das „Clubbing Deluxe“ am Freitag mit DJ In-Style supports DJ’s bei freiem Eintritt ist der beste Start für ein großartiges Wochenende zum Abfeiern.

Eine Fortsetzung des Festzelttriathlons gibt es am Samstag ab 19.00 Uhr mit Zwettler-Bier-Kisten stapeln, Zwettler-Bier-Krug schieben und einem Zwettler-Bier-Kisten-Lauf. Melde einfach deine Mannschaft an und wir reservieren für euch einen eigenen Partytisch mit Gratis-Bierjause und einem Gratis-Getränk. Zusätzlich erhält ihr am Abend freien Eintritt.Außerdem warten auf euch tolle Preise und der Sieger erhält den Wanderpokal.Zur Onlineanmeldung: www.volleyball-waldviertel.atAnschießend heizt euch die Live-Band „POPFIVE“ aus Oberösterreich ordentlich ein!Am Sonntag findet um 9.30 Uhr eine ZELTMESSE mit anschließendem FRÜHSCHOPPEN mit dem Musikverein Arbesbach statt.Der Nachmittag steht ganz im Zeichen des Sports.Beim FAMILIENSPORTTAG gilt es sechs Stationen zu absolvieren: Spezial Hüpfburg, Bungeerunning, Schminken & Tattoo, Riesendart, Armbrustschießen und Challenge Disk.Habt Spaß dabei, zeigt euer Geschick bei den verschiedenen Herausforderungen, um euren Stationenpass zu füllen und holt euch ab 17.00 Uhr eine tolle Überraschung ab!Mit der Live-Band „STAND UP“ – eure Ohren werden Augen machen! - geht es am Abend in den Endspurt.See you at the party!