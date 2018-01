"DER KANZLER" Roland Düringer im Stadtsaal Zwettl

Roland Düringer kehrt zu seinen Wurzeln zurück.Nach einigen Jahren der kabarettistischen Vortragsarbeit schlüpft er in seinem neuen Bühnenprogramm in die Rolle eines Politikers.arbeitet gerade an seiner Rücktrittsrede. Der einstige Hoffnungsträger seiner Partei findet sich plötzlich auf der falschen Seite des Erdrutschsieges wieder, dort wo das Geröll und der Schlamm zum Liegen kommen...

Der Kanzler, einst Hoffnungsträger der Partei wird vor versammelter Presse seinen Rücktritt von allen Ämtern bekanntgeben. Den Feind in den eigenen Reihen, manipulierte Umfragewerte, und ein Grippevirus beim TV-Duell: Mehr braucht es nicht für einen Erdrutschsieg. Und der Kanzler stand genau darunter, am Ende des Erdrutsches, dort wo das Geröll und der übelriechende Schlamm zu liegen kamen.Politik ist eben ein beinhartes, ein schmutziges Geschäft. Und während der Kanzler am frühen Morgen über den Dächern der Stadt an seiner letzten Rede feilt, hört er wieder einmal die mahnenden Worte seiner Mutter: „Allen Menschen Recht getan ist eine Kunst die niemand kann!"Der Erfolg von Roland Düringers Programmen liegt zu einem Gutteil darin begründet, dass er direkt aus seinen eigenen Lebenserfahrungen schöpft. Man denke etwa an den Häuslbauer-Klassiker "Hinterholz 8" oder die Bundesheer-Satire "Atompilz von Links".Zur Zeit beschäftigt sich Roland eingehend mit der Politik - naheliegend also, die Rolle eines Politikers einzunehmen.