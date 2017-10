Isabella Woldrich mit „Hormongesteuert“ in Groß Gerungs

02.10.2017, 14:34 Uhr

Der WILLKOMMEN-Verein für Kultur und Tourismus Groß Gerungs lädt zum Kabarett am Samstag, 21. Oktober 2017 um 20 Uhr in der Sporthalle Groß Gerungs herzlich ein.Karten sind an allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen (Banken, Trafiken, Libro, Mediamärkte etc.) erhältlich. Vorverkauf € 18,--, Abendkassa 20,--. Weitere Informationen unter www.willkommeningerungs.at