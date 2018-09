Sie sind wieder da ! 6.0

15.09.2018, 14:42 Uhr

Parasol, Steinpilz,Eierschwammerl und Birkenpilz sind seit 1 Woche wieder in reichlicher Anzahl auf Wiesen und im Wald anzutreffen. Auch Buhinten (Krause Glucke/ Tannenglucke) wurden gesichtet.



Besonders Parasole gibt es reichlich, einmal waren es sogar 29 Stk. in knapp einer Stunde. Da ich selbst nicht alle verzehren kann, freuen sich andere Dorfbewohner wenn ich die Funde vorbeibringe. Die Kostlichkeiten werden gerne genommen, bleibt den Bewirtschaftern von Feldern und Wiesen momentan nicht die Zeit um selbst auf die Suche zu gehen.



Das schöne warme Wetter lässt sicher noch auf tolle Funde in nächster Zeit hoffen.

Text und Fotos: John Stebik