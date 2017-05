Sonntagsmatinee mit „Klaus Falschlunger’s INDIAN AIR“ am 21.5.2017

10.05.2017, 08:25 Uhr

Seitdem der Tiroler Musiker Klaus Falschlunger vor über 20 Jahren mit der indischen Sitar in Berührung gekommen ist, hat er sich zu einem Könner auf dem Instrument und einem aktiven Vertreter der indisch-europäischen Szene in Europa entwickelt. Er zählt aktuell zu den erfolgreichsten und vielseitigsten Sitarspielern Europas. Auf seiner CD Release Tour, die durch Deutschland, Frankreich, Schweiz, UK und Österreich führt, machen er mit seinem Trio auch einen Stopp in Zwettl.Nach dreijährigem Studium in New Delhi und Varanasi in Nordindien, später in Wien lotete er mehr und mehr seine musikalischen Grenzen aus. Aufgewachsen mit Jazz und Rockmusik, entdeckte er bei seinen ausgiebigen Reisen nach Asien, dem Nahen Osten und Europa mehr und mehr die Vielfältigkeit der Musik. Neben seiner Vorliebe für indisch-klassische Musik spielt, experimentiert und komponiert er mit unterschiedlichen Formationen. Seine Kreativität und Vielseitigkeit brachten ihn mit zahlreichen Musikern und Künstlern aus Indien, Korea, USA und Europa zusammen.Heute spielt er seine ganze eigene Musik – irgendwo zwischen Jazz, instrumentalem Pop und klassischen indischen Ragas. Eine faszinierende Musik, die sich nicht in ein beliebiges Schema pressen lässt und viel Raum für Klangexperimente bietet.

Besetzung:Klaus Falschlunger – SitarTobias Steinberger – RahmentrommelnClemens Rofner – KontrabassMehr Infos auf www.syrnau.atHinweis: Das am 10.6. geplante Konzert mit Peter Ratzenbeck + Christoph Schellhorn wird absagt - neuer Termin für dieses Konzert wird der 17.02.2018 sein.