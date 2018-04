Gesund gelacht in Windigsteig

23.04.2018, 18:05 Uhr

Zwei Jubiläen fanden an der Thaya zueinander

WINDIGSTEIG (kuli). Jubiläum Nummer eins: Dr. Susanne Rabady aus Schwarzenau, langjährige Gemeindeärztin in Windigsteig, feierte das 25-jährige Bestehen ihrer Ordination mit vielen Kollegen und Menschen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, oder denen sie die Heilkunst in welcher Funktion auch immer beigebracht hatte.Jubiläum Nummer zwei: Die beiden Kabarettisten Norbert Peter und Ronny Tekal (er ist echter Arzt!) stehen seit zwanzig Jahren auf der Bühne und beleuchten das österreichische Gesundheitssystem von so manchen Seiten, die üblicher Weise verborgen bleiben.Was lag also näher, als das Jubiläums-Best-of-Kabarett der Wiener in den Ort der Jubiläumsordination zu holen und Gästen wie Patienten und Freunden einen vergnüglich-nachdenklichen Abend zu bereiten. Die Rechnung ging auf, alle Anwesenden waren auf irgendeine Art illuminiert und voll Dankbarkeit dafür. Die stetige Verbundenheit einer Hausärztin mit ihrer belebten Umwelt konnte damit nicht besser zum Ausdruck gebracht werden.