Mittelschule Zwettl als Vitalküche ausgezeichnet

04.05.2017, 10:41 Uhr

Mit der „Vitalküche“ der Initiative „Tut gut!“ wird dafür gesorgt, dass mehr Abwechslung in die Speisepläne von Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftsverpflegern kommt. Ziel ist es, ein gesundes und schmackhaftes Speisenangebot, vor allem für Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Im Vordergrund stehen zeitgemäße Menüpläne, aber auch eine gesunde Abwechslung mit frischen und regionalen Lebensmitteln.Für die Auszeichnung »Vitalküche« werden entsprechende Kriterien umgesetzt, um eine hohe Qualität in der Mittags-und Pausenverpflegung nachhaltig sicherzustellen. Dazu werden sie vorher im Programm »Vitalküche« von Expertinnen und Experten begleitet und beraten. Die Auszeichnung ist zwei Jahre gültig.„Es ist es wichtig, dass neben einer gesunden Schuljause zumindest einmal pro Tag eine warme Mahlzeit eingenommen wird“, sind sich die Leiter der ausgezeichneten Institutionen, Gerald Nossal und Franz Oels einig.Das ambitionierte Ziel von Küchenchef Johann Ratheiser mit seinem Team besteht darin, die Speisenangebote so zu gestalten, dass zumindest ein fleischloses Wahl-Menü pro Tag am Speiseplan steht und den Kindern ein zuckerarmes Saftgetränk beigestellt wird. Natürlich dürfen es auch Fleisch, Fisch sowie Pizza & Co oder eine Süßspeise sein. Die Abwechslung ist das Erfolgsrezept. Wesentlich dabei ist die größtmögliche Verwendung von regionalen und saisonalen Lebensmitteln sowie hochwertigen Fetten und Ölen. Viele Kräuter kommen aus dem hauseigenen Garten, damit auch die gesunden Speisen so richtig gut schmecken.Das Mittagessen wird in Restaurant-Atmosphäre direkt im Seniorenheim angeboten. Die Kinder lernen somit die Gepflogenheiten einer Tischkultur, eines angepassten Verhaltens in der Gesellschaft sowie Spielregeln der Kommunikation. Sie profitieren dadurch in ihrer persönlichen Entwicklung.