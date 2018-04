s.Oliver Stores haben Gütesiegel

23.04.2018, 09:36 Uhr

Dieses Gütesiegel des österreichischen Netzwerkes für Betriebliche Gesundheitsförderung, zeichnet Betriebe aus, die ein erfolgreiches BGF-Projekt durchgeführt haben.Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurden an beiden Standorten die Stärken und Schwächen des Unternehmens herausgearbeitet. In einem Workshop wurden diverse Maßnahmen festgelegt, um die mentale und körperliche Gesundheit der Mitarbeiter weiter zu fördern. So wurde zum Beispiel eine Klimaanlage installiert, sowie in beiden Filialen Wasserspender aufgestellt.Daneben fanden auch gesundheitsbezogene Aktivitäten, wie ein gemeinsamer Kochkurs zum Thema „Gesunde Küche“ statt.