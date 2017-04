"Die falsche Braut im Kaffeesatz" in Kirchschlag

26.04.2017, 09:55 Uhr

Stück: Chaos nach Feier

Das Stück "Die falsche Braut im Kaffeesatz" - ein Stück von erich Koch in 3. Akten - wurde wie gewohnt im Turnsaal der Volksschule Kirschlag aufgeführt.Rita und Jürgen stehen kurz vor ihrer Heirat. Ritas türkischer Vater Mehmet und Jürgens italienischer Vater Ernesto streiten sich heftig, in welchem Heimatdorf die Hochzeit gefeiert werden soll. Die Mütter Doris und Ruth können es langsam nicht mehr mit ansehen und greifen zu rabiaten Mitteln.Adele hat jedoch im Kaffeesatz gelesen, dass die Ehe nichts werden kann. Als Rita und Jürgen mit Rolf und Uta vom Junggesellenabschied schwer angeschlagenzurückkommen, veranlasst sie eine Nottrauung, nach ihrer Vorstellung natürlich. Dazu hat sie den Pfarrer mit einer Pfanne bearbeitet. Als alle wieder nüchternwerden, bricht das Chaos aus. Wer ist mit wem und warum verheiratet? Und wer ist der Vater des Kindes, das die Nachbarin Globuli mitHilfe von Adele in deren Schlafzimmer zur Welt bringt? Das muss Adele noch mal im Kaffeesatz nach lesen.Das Stück und die tolle Performance der Theaterspieler begeisterten die Besucher. Silvester Zottl gab heuer sein Debüt in der Theatergruppe und glänzte mit seiner Darbietung als betrunkener Bräutigam. Die Theatergruppe bedankt sich bei den Unterstützern und den zahlreichen Besuchern und freut sich auf nächstes Jahr, wenn es wieder heißt "Vorhang auf" auf der Kirchschläger Theaterbühne!