Die Mengls rüsten Zwettl kräftig auf

26.04.2018, 23:00 Uhr

Die Handwerker sind raus, jetzt feierten Tanja und Ewald Mengl mit ihren Gästen große Eröffnung.

ZWETTL (ms). Jetzt sitzen sie da,- das fesche Dirndlund ihr Ehe- und Unternehmerpartner, auf einer (der beliebtesten) Waschmaschine und sind „sehr froh, dass das Baby auf der Welt ist – die Geburtswehen waren heftig.“ Aber nach 100 Tagen verzweifeltes Kopfzerbrechen, drei Stunden mitund einem echten Italiener namens Prosecco hatten sie "ein geiles Konzept“ für den Umbau.Wochenlang wurde dann in der Landstraße 36 geklopft, gehämmert, gewerkelt. Und die Arbeit hat sich ausgezahlt. Am 25. April 2018 wurde Eröffnung gefeiert! Die ersten Gäste waren wirklich begeistert! „Ich bin sehr stolz, so aktive Leute in meiner Händlerschaft zu haben“, war es Red Zac-Prokuristeine „Herzensangelegenheit, heute dabei zu sein“. Mit „den besten Elektrikern“, dem Knowhow kompetenter Firmen und Einrichtungspartnern ging der Traum eines modernen, mit Wohlfühlqualitäten ausgestatteten Geschäftes auf zwei Etagen zu den Themen Kochen, Kühlen, Waschen, Reinigen "zacig" in Erfüllung.Doch nicht nur baulich wurde das ehemalige Papier-, Spiel- und Lederwarengeschäft vontotal umgekrempelt. Die Werbeargentur Nexus kreierte zudem eine neue „Dachmarke“. Und so sind sie jetzt „Die Mengls“, die Geschäfte von Red Zac, Küchenschätze, Elektro und Palmers.Sehen Sie, wer außerundnoch mit ihnen feierte auf

Es tut sich was in der „Mengl-Straße“Ein weiteres Geschäft in Zwettl eröffnen? Wo es doch immer heißt, die Innenstadt stirbt? Es gibt sie, die Händler, die den Schritt in die Expansion wagen und zeigen, es kann funktionieren. „Die Mengls“ haben 2017 den Palmers-Store eröffnet, Anfang 2018 das Geschäftslokal gegenüber ihres Stammgeschäfts in der Landstraße gekauft, umgebaut und jetzt als „Red Zac“ und „Küchenschätze“-Partner wiedereröffnet. Gleichzeitig wurde das Elektrogeschäft auf Hausnummer 41 übersiedelt. Als Ehe- und Unternehmerpaar sich Tanja und Ewald mit Leidenschaft für ihre Kunden da. Und beobachtet man „Die Mengls“ merkt man schnell: Sie sind glücklich dabei, und das hält hoffentlich noch sehr lange an.