Festtag der regionalen Genüsse

14.05.2017, 14:00 Uhr

Schaufenster für Waldviertler Spezialitäten: HLW Genussmesse erfüllte ihren Besuchern so gut wie alle Wünsche.

ZWETTL (ms). Man beißt nicht in ein anonymes Produkt vom Ende der Welt, sondern in den Apfel von der Streuobstwiese gleich um die Ecke. Wissen über Bezugsquellen und Herstellung kann gar nicht früh genug vermittelt werden. Aus diesem Grund kennzeichnet die Initiative „GenussRegion Österreich“ Schulen mit besonderem Engagement für regionale Produzenten als „GenussSchule“., Obmann der „GenussRegion Waldiertler Kriecherl“ überreichte dafür eine Auszeichnung des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich an, Direktorin der HLW Zwettl.Das Stichwort „Regionalität“ zog sich wie ein roter Faden auch durch die mittlerweile 12. Waldviertler Genussmesse, die Samstagvormittag von Nationalrätineröffnet wurde. Mehr als 40 Projektpartner und Aussteller beteiligten sich im Schulterschluss mit dem Lehrerteam, 17 Schülergruppen und der Stadtgemeinde Zwettl an der Veranstaltung in der Wirtschaftskammer.Getreu dem Motto „Gesundheit.Ernährung.Wellness“ wurde den zahlreichen Fest- und Ehrengästen ein kulinarisches Event mit einem vielseitigen Begleitprogramm für die ganze Familie geboten: HLW-Genuss-Cupcakes, Kunsthandwerksmarkt, Mode, Musik, Lifestyle, Fitness, Bambusfaser-Bademäntel, Gulaschkanone des Bundesheeres, ätherische Öle, Alpakas, Seifentascherl, Luftburg, Stutenmilch-Kosmetik, Schminken für die Kleinen, Mohnbrot, Apfelstrudel, Spiel und Spaß – das Angebot war vielfältig und die gute Laune trotze auch so manchem Regenschauer.

Klicken Sie sich durch die Bilder vom Festtag der Waldviertler Genüsse!KommentarKarpfen-Burger, Marillenriegel, herzhafter „Waldd4tler Leberkäse“, Rotweinmarmelade, Hanfnüsse, Hanfbier, Aronia-Mojito, Fruchtchilis – wer kann dazu schon Nein sagen. Und das alles noch dazu flankiert von Informationen und Erklärungen direkt vom Fachmann oder Erzeuger. Am 13. Mai 2017 war es wieder soweit: Bei der Waldviertler Genussmesse in Zwettl war auch in diesem Jahr wieder jede Menge für Feinschmecker und solche, die es werden wollen, geboten. Und das Beste: Die Besucher konnten wie immer alle Köstlichkeiten direkt probieren.