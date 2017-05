Florianifeier 2017 der Feuerwehren der Pfarre Groß Gerungs

10.05.2017, 07:52 Uhr

Nach der heiligen Messe in der Pfarrkirche legten die Kommandanten HBI Dürnitzhofer, BI Siegl und BR Weis nach einem kurzen Gebet im Gedenken an die verstorbenen Kameraden einen Kranz am Missionskreuz nieder.Anschließend erfolgte im Beisein von Stadtrat Franz Preiser die Angelobung der beiden neuen Feuerwehrmitglieder PFM David Klein und PFM Raffael Neulinger der FF Groß Gerungs.FOTOS: Andreas Scherney