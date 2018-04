Musiker stimmten aufs Frühjahr ein

22.04.2018, 22:00 Uhr

Viel Applaus für die Musiker der Trachtenkapelle Ottenschlag - egal welchen Alters und auf welchem Instrument.

OTTENSCHLAG (ms).fand die richtigen Worte: „Ein Abend wie heute steht im Wesentlichen auf drei Säulen: Das sind zum einen die Musikerinnen und Musiker, die eine Menge Freizeit opfern und weite Wege gehen, um den Verein mit Leben zu erfüllen. Außerdem jene, die dem Publikum – ohne böse Absicht – abwechselnd den Rücken zukehren, nämlich die Dirigenten.“ Gemeinsam mitundmoderierte er das Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Ottenschlag mit viel Detailwissen zu den vorgetragenen Stücken und bedankte sich allen voran bei den Gästen: „Ihr Besuch, sehr geehrtes Publikum, ihre Aufmerksamkeit und ihre Unterstützung bedeuten für uns die größte Auszeichnung!“ In dem mehr als zweistündigen Konzert, zu dem Obmannauch zahlreiche Ehrengäste, wie, BAG-Obmannund Bezirkskapellmeisterbegrüßte, zogen die 46 Musiker alle Register ihres Könnens. Zum "Militärmarsch Nr. 1", der "Waldmeister Ouvertüre", „Adventure!“, "Children of Sanchez", "Tetris Theme", "Musikantenliebe", "Im weißen Rössl", „In Sepp seina“ und weiteren Stücken aus dem der konzertanten Blasmusik schwangenundabwechselnd den Taktstock. Als Überraschung begeisterten zahlreiche Solisten, wie Klarinettistinmit der Virtuospolka sowie Sängerinund ihre Tochter(Saxophon) mit ihrer Interpretation von „Fly me to the moon“. „Einmal geht’s noch!“ Der Applaus des Publikums war groß, als die Musiker nach rund zweieinhalb Stunden das letzte Zugabestück spielten. Und er war mehr als verdient!

KommentarDas Musikjahr 2018 ist gerade dabei, so richtig Fahrt aufzunehmen. Dass die Musiker der Trachtenkapelle Ottenschlag sehr aktiv sind, zeigt ihr Veranstaltungskalender: Frühjahrskonzert, Maibaum-Aufstellen, Florianimesse, Ständchenaktion, Frühschoppen, Herbstkonzert, … Dieses Jahr feiert die Trachtenkapelle Ottenschlag zudem ihr 70-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum begeht die TKO am letzten Juli-Wochenende im Rahmen des 50. Sommerfestes. Am 28.7. findet neben dem Festgelände ein voraussichtlich interaktiver Festakt statt, der dann im Festzelt fortgesetzt wird. Die Besucher werden – so wie am Konzert am Samstag – ihre Freude daran haben. Auf die nächsten 70 Jahre!