Ottenschlags Senioren wieder unterwegs

03.05.2017, 11:15 Uhr

Nach dem Workshop ging die Reise wieder zurück nach Wien in das ORF-Zentrum am Küniglberg zu einer Backstage-Führung. Die Führung bot einen allgemeinen Überblick über die Tätigkeiten des Unternehmens. Auch geschichtliche Hintergründe, Informationen zu technischen Einrichtungen, ein Blick hinter die Kulissen diverser Fernsehtricks waren äußerst interessant. Bei der Besichtigung des Ballroom-Studios konnte eine Gruppe der Teilnehmer auch ein Tanzpaar bei der Vorprobe für die ´´Dancing Stars´´- Show beobachten. Der Höhepunkt der Führung war das ORF-Erlebnisstudio, ein Fernsehstudio in dem der Besucher selbst die Rolle des Moderators übernehmen durfte. Der Abschluss des Ausfluges erfolgte bei einem Mostheurigen in Ober-Grafendorf.