"Pension zum rosa Gartenzaun" aufgeführt

10.05.2017, 07:49 Uhr

Der Pensionswirt Josef Wizzinger, in gewohnter Manier von Christoph Gaiswinkler gespielt, hat große finanzielle Probleme. Dieses Übel nimmt sein Dauerkonkurrent der Seewirt, dargestellt von Mathias Gaiswinkler, mit Freude zur Kenntnis, denn er möchte schon längst die Pension aufkaufen.Für dieses hinterlistige Ziel setzt der Seewirt so manch unfaires Mittel ein. So kommt er auf die glorreiche Idee, den Wizzinger´s einen Hotelkritiker (Benjamin Preisser) auf den Hals zu jagen.Josef muss erfahren, dass seine Tochter Melanie alias Carina Reischer, heimlich einen Freund (Patrick Preisser) hat. Dieser ist noch dazu der Neffe vom Seewirt. Um ihn unerkannt im Haus unterbringen zu können, überredet Melanie Karl-Heinz als verkleideter Gast einige Tage in der Pension einzuchecken. Karl-Heinz nimmt ihre Worte ernst und bringt durch seine Verkleidung etwas „rosa Touch“ ins Spiel. Er geht in seiner Rolle immer weiter auf und treibt somit die Wirtsleute fast zur Weißglut, indem er z.B. den Gartenzaun der Pension rosa streicht.David Binder als männliche Dorftratsche Richard und die schusselige Arbeitsallrounderin Erna, gespielt von Kathy Hackl, sorgen dafür, dass Josef Wizzinger und seine Frau Maria, in deren Rolle Lisa Tschech schlüpfte, bereits bestens darüber informiert sind. Allerdings kommt es zur Verwechslung zwischen Melanies Freund und dem Hotelkritiker, die zu vielen lustigen Szenen führt.Auch die reiche Erbin, Leonie von und zu Tun und Tadel, hat es als Gast der „Pension Bergblick“ nicht immer leicht. Mit der Rolle der adeligen Dame feierte Christina Tschech ihr Bühnendebut.Trotz der zwischenzeitlichen Turbulenzen wendet sich am Ende alles zum Guten.Die darstellerische Leistung der Gruppe begeisterte das Publikum und sorgte für viel Applaus und Lacher. Für den Fall der Fälle war Souffleuse Kerstin Hackl in ihrem Versteck zur Stelle.