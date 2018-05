Schlaraffenland der Genüsse

06.05.2018, 12:30 Uhr

Echte Genießer pilgerten am 5. Mai 2018 nach Zwettl: In der Wirtschaftskammer drehte sich alles um Gesundheit, Ernährung und Wellness.

ZWETTL (ms). „Genussmenschen mit Herz – das wollen wir heute sein“, hofftenund, die das Projekt betreuten, auf gute Laune und viele Besucher. Sie hatten nicht zu viel versprochen. Bereits zur Eröffnung durch Nationalrätinwar die Wirtschaftskammer schon reichlich gefüllt mit Besuchern. Und im Verlauf des Tages wurden es immer mehr.Die „Hausherren“,undsowie Bürgermeister, Direktorund Bezirkshauptmannprosteten sich mit einem „Zwettler“ zu. Bundesrätin, Nationalrätin, Landtagsabgeordnete, Schwesterundgenossen feinsten Hexenaufstrich, Käsemacher-Spezialitäten, leckere Kuchen und Erdbeermilch. „Da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei“, sagte Landesratwährend er sich gemeinsam mitdurch die Stände von Ökokreis, der Klosterschulwerkstätten und „Flotte Lotte“ testete: feinste Schnapskugeln mit Trockenobst, Kriecherlseife, würziger Käse, Mohnzelten, Schafwurst, Hundekekse (auch für Menschen), Cocktails – alles, was das Feinschmeckerherz begehrt.Die Genussmesse lud zum Probieren und Informieren ein und natürlich auch zum kaufen. Auch wie köstlich die eigens kreierte Schwarzalm-Torte schmeckt, wurde von Hotel-Chefund seiner Projektgruppe unter Beweis gestellt. Showkochen, viel Musik, Modenschau, Spiel und Sport, Kinderbetreuung, ein Kunsthandwerksmarkt … die Schülerinnen und Schüler der Franziskanerinnen machten Zwettl einmal mehr zum Hotspot für Genießer!

