Tage der offenen Betriebe in Kottes

06.05.2017, 00:00 Uhr

Informationen und Angebote aus erster Hand: Jedes Jahr gewähren Unternehmer Einblick in ihre Betriebsstätten.

KOTTES (ms). Besser hätte es nicht laufen können: Bei den Tagen der offen Tür lachte die Sonne vom Himmel. Entsprechend gut besucht war die beliebte Veranstaltung in Kottes. „Die Freude der Menschen, dass der Frühling kommt, kommt dem Fest zugute“, bestätigte Wirtschaftsbundobmann und Organisator. Denn wenn der Frühling in den Startlöchern steht, kommt auch die Lust auf kreative Aktivitäten rund um Haus und Garten.Egal ob Mähroboter, Autos, Alarmanlagen, Balkonblumen oder Bierbad – die Betriebe in der Gemeinde Kottes haben einiges zu bieten. Diese Unternehmen seien für die Weiterentwicklung der Gemeinde von mitentscheidender Bedeutung und ein Garant für wohnortnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze, wie Vizebürgermeisterbetonte. In diesem Jahr waren es sechs Unternehmen, die ihre Türen für die Besucher öffneten: Gärtnerei Dornhackl, CNC-Schärftechnik Harton, Lagerhaus, Elektro Wania, Gasthof zu Kirche und Ford Artner.„Ihr könnt stolz darauf sein, jedes Jahr so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, gratulierten Nationalratund(Wirtschaftskammer) im Rahmen der großen Schlussverlosung am Sonntag. Neben fachlichen Informationen, innovativen Angeboten und kulinarischen Schmankerln sponserten die Unternehmer nämlich auch schöne Sachpreise für das große Gewinnspiel. Die Tage der offenen Tür am 29. und 30. April 2017 brachten zahlreichen Besuchern Glück. Der Hauptpreis ging anaus Purk.

Präsenz zeigen: Das ist für alle Unternehmer wichtig, auch für jene, die volle Auftragsbücher haben. Sechs Unternehmer aus der Marktgemeinde Kottes-Purk nutzen heuer die Gelegenheit, bei den Tagen der offenen Tür ihre Stärken einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und mit den Kunden direkt in Kontakt zu treten. Gemeinsam wollten sie zeigen, dass bei den Unternehmen vor Ort verlässliche Angebote, individuelle Lösungen und eine gute Beratung groß geschrieben werden. Und sie wussten sich zu präsentieren. Die Gewerbeschau in Kottes ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Ein Selbstläufer ist die zweitägige Veranstaltung allerdings nicht. Die Organisatoren, die Unternehmer und ihre Mitarbeiter haben mit der Vorbereitung jedes Jahr eine Menge Arbeit.