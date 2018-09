Zwetschkenfest unterm Kirtagsbaum

16.09.2018, 23:00 Uhr

Viel Trubel um die blaue Frucht in Kirchbach: Der Zwetschkenkirtag war wieder eine kernige Sache.

KIRCHBACH (ms). Prall, saftig, lilablau – so sehen die perfekten Zwetschken aus. Und: Alle Jahre wieder rücken die Kirchbacher zusammen, um ihren Zwetschkenkirtag zu feiern.Die Besucher erwartete am 16. September 2018 wieder ein vielfältiges Angebot rund um die blaue Frucht. Der Kirtag, organisiert von Obmannund dem örtlichen Fremdenverkehrsverein, bot Kirtagsstandln und Bauernmarkt, Kunsthandwerk, viel Musik und Kinderunterhaltung. Los ging es mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche und einer Kutschenfahrt zum Schiliftgelände. Dort hattebereits das erste Fass Bier zum Anzapfen vorbereitet. Diese Ehre gebührte diesmal Vizebürgermeister: „O’zapft is!“ Rasch wurden die ersten Krügel an die Gäste verteilt und mit einem „Dankeschön an alle Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen – ihnen gebührt großes Lob“, auf ein gutes Gelingen des Zwetschkenkirtages angestoßen.Im Mittelpunkt standen aber „Kirchbochstadl“-Wirtinund ihr fleißiges Team, die aus den Zwetschken manch besondere Spezialität zu zaubern wussten: Ob als Kuchen, Torte, Schnaps oder Frischware – immer wieder versprach das Früchtchen wahre Gaumenfreuden. Und auch regionale Produkte wie Säfte, Sturm und andere „hochgeistigen“ Produkte aus diesem Früchtchen waren im Angebot.hatte mit seiner Kirtags- und Tanzmusik Beachtliches getan, damit die Stimmung über Stunden bestens war. Aber auch das herrliche Sommerwetter trug zum Gelingen bei.

Kommentar

Unterhaltung für alle GenerationenSie haben es drauf, die Männer und Frauen vom Fremdenverkehrsverein Kirchbach. Am Sonntag zogen sie wieder alle Register des Vereinslebens und legten ein Fest mit Pfiff hin, das passte. Es wurde gelacht, geplaudert, gescherzt und geschlemmt. Eine besondere Spezialität war die „Kistensau“ im Zwetschkensaftl. Langsam wurde das Schwein in der Kiste gegart, so dass sie genau zum Start des Kirtages fertig war. Der Ansturm war allerdings so groß – die Portionen reichten nicht aus. Die Besucher ließen es sich dennoch schmecken: Schnitzel, Fleischknödel mit Kraut, Zwetschen- und Kriecherlröster, Kaiserschmarren und vieles Leckere mehr wurde verspeist.