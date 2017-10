130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Göpfritz an der Wild - 26.10.2017

, Hauptstraße 72 , 3800 Göpfritz an der Wild AT

Kulturstadl Göpfritz an der Wild , Hauptstraße 72 , 3800 Göpfritz an der Wild AT

Die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz an der Wild lädt recht herzlich zum Festakt anl. des 130-jährigen Bestandsjubiläums unserer Feuerwehr und dem 10-jährigen Bestehen unserer Feuerwehrjugendgruppe am 26.10.2017 im Kulturstadl in Göpfritz/Wild, ein.



Für die musikalische Umrahmung der Festmesse sorgt der Kirchenchor Göpfritz/Wild und den anschließenden Frühshoppen gestaltet die "Echsenbacher Kirtagsmusi".



Auf Ihren Besuch freut sich die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz an der Wild.



Der Reinerlös dient zum Erhalt der Ausrüstung.