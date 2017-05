Acht Gruppen mit Atemschutzprüfung

10.05.2017, 08:29 Uhr

Den Anforderungen gemäß dient diese Leistungsprüfung der Erhaltung und Vertiefung der Kenntnisse im Umgang mit dem schweren Atemschutz. Im Einsatzfall ist die Handhabung des Gerätes besonders wichtig. Sie dient in zum einen dem Schutz des Feuerwehrmannes selbst und trägt in weiterer Folge auch um Erfolg des Einsatzes bei. Bei diesem praxisnahen Check wird mit der fachgerechten Aufnahme des Gerätes begonnen. Im Laufe eines Hindernisparcours sind.- mit dem Wasserstrahlrohr am Mann - verschiedene Aufgaben zu bewältigen und es ist eine Personenrettung durchzuführen. Die Beantwortung von themenbezogenen Fragen und die fachgerechte Versorgung des Atemschutzgerätes schließt die Aufgabe ab.Das Leistungsziel wurde von allen Teilnehmern fehlerfrei erreicht und Abschnittskommandant Christian Weis gratuliert zum Erfolg.