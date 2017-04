Benefizverein übergibt 13.000 Euro

27.04.2017, 12:41 Uhr

Sechs Spenden aus dem Erlös der Benefizgala wurden bereits überbracht.

BEZIRK ZWETTL (bs). Der Benefizverein Waldhausen hielt im März 2017 wieder ein sehr erfolgreiche Benefizgala ab. Mit rund 19.000 Euro Reingewinn wird dem Grundkonzept entsprechend wieder karitativen Vereinen und unschuldig in Not geratenen Familien aus der Region zumindest finanziell geholfen.Die ersten Spendenübergaben fanden bereits statt. So gingen jeweils 2.000 Euro an die Rot-Kreuz-Einrichtung in Zwettl, Martinsberg und Arbesbach sowie 3.000 Euro an die Förderstelle TUT GUT im Landesklinikum Zwettl.Hinzu kommen zwei Übergaben in der Höhe von ebenfalls jeweils 2.000 Euro an private Empfänger, die jedoch nicht öffentlich genannt werden wollen.Obmann-Stellvertreter Willi Stöcklhuber erklärt im Bezirksblätter-Gespräch jedoch eines der beiden Einzelschicksale: "In einem Fall helfen wir einer jungen Mutter, die ihren Mann voriges Jahr durch tragische Umstände verloren hat und nun mit ihrem kleinen Sohn finanziell in einer schwierigen Situation steckt."Weitere Spendenübergaben werden folgen. Ein kleiner Betrag für Sonder- oder Notfälle soll jedoch auch aufgespart werden.