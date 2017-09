Beste Kriecherl-Brände prämiert

27.09.2017, 08:33 Uhr

Kriecherl-Kirtag bot dieses Mal eine Weltprämiere – mit zwei Siegern aus dem Bezirk Zwettl.

SCHÖNBACH. Am Sonntag, 24. September 2017, wurde am Kriecherlkirtag in Schönbach die Trophäe "Da beste Kriacherl" überreicht – die weltweit erste und größte Prämierung von Kriecherledelbränden.Veranstaltet und organisiert wurde diese von der GenussRegion Waldviertler Kriecherl. Dabei wurden über 60 Schnapsbrenner eingeladen, ihre Erzeugnisse bewerten zu lassen.Eben, alle diejenigen, die in unserer Genussregion Kriecherl zu Schnaps verwandeln.Die eingereichten Proben von kleinen Hobby- bis hin zu berühmten Abfindungsbrennereien, wurden von einer hochkarätigen Jury verkostet und bewertet.Dabei waren Verkoster, die sonst bei der Destillata oder bei dem Goldenen Stamperl in Wieselburg Bewertungen vornehmen.Die Brände wurden in vier verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Lizenznehmer Der GenussRegion waren ausgenommen. Diese haben bereits eine Qualitätskontrolle und Bewertung durchlaufen. Eine solche ist für jeden Produzenten der Genussregion verpflichtend und wird auch kontrolliert.Von den vielen Kostproben gab es viele "Echt guat" und viele "guat", nur einen einzigen "net zum Saufn"

Drei augezeichnete Brände

Aber auch nur drei Brände konnten sich "Poah - sackrisch guat" nennen. Diese drei können für sich sagen: Wir haben den besten Kriecherlbrand 2017: Gerhard Haider aus Altmelon,Franz Brenner aus Frauendorf bei Groß Gerungs und die Familie Prinz aus Bad Groß Pertholz.Die wertvolle einzigartige Trophäe, welche von der Drechslerei Reiter entworfen wurde, durfte von Familie Prinz mit nach Hause genommen werden.Die Genussregion will mit dieser Prämierung das Bewusstsein für den Waldviertler Kriecherlbrand stärken."Wir haben eine einzigartige Spezialität. Diese gilt es hervorzuheben! Gleichsam wollen wir das Qualitätsbewusstsein heben. Wir werden diese Prämierung auch 2018 durchführen", so der Obmann des Vereins Waldviertler Kriecherl, Christian Bisich.