Das war das SONNENTOR Bio-Bengelchen Frühlingsfest 2017

10.05.2017, 08:20 Uhr

Sonnige Unterhaltung für Groß und Klein

Trotz des Wetters wie im April, war die gute Laune am Bio-Bengelchen Frühlingsfest bei Besuchern und Mitarbeitern ungetrübt. Kein Wunder, bot das kunterbunte Familienfest auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie: Ponyreiten, Kinder-Zumba-Schnuppern, Kinderschminken, Bauerngolfturnier und ein Besuch der spaßigen Rote-Nasen-Clowns sorgten für Spaß und Unterhaltung und das Bio-Bengelchen Mobil „Fridolin Fröhlich“ stand den Besuchern ganztägig für lustige Fahrten durch das herausgeputzte Kräuterdorf zur Verfügung. Viele fleißige Hände der SONNENTOR Mitarbeiter sorgten an zahlreichen Genuss-Stationen und im Bio-Gasthaus Leibspeis‘ für das leibliche Wohl der Gäste und machten damit die beliebten Gewürze in ihrer natürlichen Umgebung erlebbar. Dabei wurden am Lagerfeuer Würstel und Steckerlbrot gebraten, im Grillzelt Köstlichkeiten zubereitet und mit dem Bio-Bäcker Hölzl Striezerl gebacken. Die drei Gastgeber des Tages, Bio-Bengelchen Constanze, Moritz und Leander, waren eifrig im Einsatz und boten bei regelmäßigen Führungen durch die frühlingshaft nach frischem Löwenzahn und zarter Brennnessel duftenden Kräuterhallen, einen eindrucksvollen und lustigen Einblick in ihre Welt der Kräuter und Gewürze.