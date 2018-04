Gut besuchte Wandertage

21.04.2018, 21:29 Uhr

In Schwarzenau trafen sich unermüdliche Langdistanzwanderer aus halb Europa.

(kuli). Der Marathon, 42,195 km Streckenlänge, hat seinen Namen von der griechischen Stadt vor den Toren Athens. Grund genug für EUROPA in SCHWARZENAU, im Hellas-Jahr 2018 einen Wander-Marathon zu veranstalten. Man konnte auch einen Halbmarathon gehen oder nur 14 oder 8,5 km per pedes bewältigen. Organisiert über Hans Hinterleitner, der zugleich Funktionär bei den Allentsteiger Wanderfreunden im ÖAMTC ist, und in Kooperation mit dem Marathoncup Austria, gab es also die ersten Langstrecken-Wandertage in Schwarzenau, die bis zum Predigtstuhl bei Gr. Siegharts führten. Perfekte Organisation und bestes Wetter ließen bei allen der weit über hundert Wanderern überwiegend aus Österreich, Ungarn und Deutschland (nur am Samstag) keine Wünsche offen.