Ideen-Paradies für Häuselbauer

15.10.2017, 23:00 Uhr

Hausmesse: Viele Bauherren folgten auch diesmal wieder der Einladung von Firma Bruckner, um über Neuheiten und aktuelle Aktionen informiert zu werden.

OBERROSENAUERWALD (ms). Der Bau eines Eigenheims ist eine aufregende Angelegenheit, aber wirft auch viele Fragen auf. Wie, was und womit wird gebaut? Antworten darauf fanden sich vom 13. bis 15. Oktober 2017 in Oberrosenauerwald. Hier präsentierte der Fenster und Türen-„Komponist“ Bruckner alles rund um die eigenen vier Wände.Mit über 80 Jahren Erfahrung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern der Region. Bei der traditionellen Hausmesse steht Information und Beratung stets an erster Stelle: „Als Produzent und Verkäufer in nächster Nähe können wir es uns nicht leisten, unzufriedenen Kunden zu haben“, sagte Firmenchef Wolfgang Bruckner beim einem Rundgang. Auf zwei Ausstellungsebenen bot sich die Gelegenheit, die unterschiedlichen Produkte aus nächster Nähe zu betrachten, sich inspirieren, beraten und begeistern zu lassen. Vom traditionellen Holz-Kastenstock-Fenster über moderne Holz-Alu-Fenster bis hin zum innovativen Kunststoff-Fenster: die Experten aus dem Hause Bruckner nahmen sich viel Zeit und waren Ansprechpartner von A bis Z.Damit die Fenster den Vorstellungen der Bauherren entsprechen, können sie – genauso wie die vielfältigen Eingangs- und Innentüren – individuell und ganz nach Kundenwunsch in verschiedenen Materialien und Formen auf Maß gefertigt werden. Top aktuell: das Eschen-Fenster.„Ein auf Kipp gestelltes Fenster ist wie eine Einladung für Einbrecher“, erklärte Händlerpartner Rudolf Dorn und die anderen Spezialisten nickten zustimmend. Auf Grund der erhöhten Nachfrage der Besucher wurde bei der Hausmesse auch die Sicherheits- und Einbruchstechnik thematisiert. „Der Sicherheitsbeschlag ‚quadro safe‘ macht Einbrechern garantiert das Leben schwer!“Ein weiterer Bereich befasste sich mit hochwertigem Sonnen- und Insektenschutz. Und auch da waren im Hause Bruckner an den Messetagen zahlreiche Aktionen zu finden.