Infoabend: Photovoltaik und Speicher

11.05.2017, 10:45 Uhr

Thema: "31 Jahre nach Tschernobyl – Atomkraft NEIN DANKE!"

ARBESBACH. Am 26. April 2017, genau am 31. Jahrestag von Tschernobyl fand ein Infoabend in der Marktgemeinde Arbesbach in Kooperation mit ARGE Waldviertler Hochland statt und zwar zum Thema zukunftsfähige Energieversorgung, Photovoltaik und innovative Speichermöglichkeiten. Zahlreiche Interessierte nutzten die Infotische und bekamen einen Überblick über Erneuerbare Energie, insbes. Photovoltaik bis hin zur Realisierung von Anlagen mit oder ohne Speicher und den Fördermöglichkeiten. Die Sonne als Energiequelle für Haushalt und Gewerbe, darauf konzentrierte sich die Einleitung von Renate Brandner-Weiß. Da ihr Kollege Jürgen Edelmann von der Energieagentur krankheitshalber verhindert war, brachte sie auch den Erfahrungsbericht zu Photovoltaik und Speicher inkl. Kosten, Nutzen und Förderungen.Anschließend folgte ein weiterer spannender und abwechslungsreicher Vortrag von Walter Kreisel. Er stellte die Aktivitäten von KREISEL aus dem nahen Mühlviertel vor (Freistadt bzw. in Zukunft Rainbach). Er spannte einen Bogen von der Frage, was und wie sich Dinge, die wir kaufen, rechnen und welchen Beitrag KREISEL zur Energiewende leisten möchte. Darüber hinaus stellte er den MAVERO Heimspeicher, der in 4 Größen erhältlich sein wird, vor. Er berichtete auch davon, dass die Serienproduktion rund ein Quartal später als geplant starten kann und für Herbst 2017 geplant ist.Nach den informativen Vorträgen, standen die Referenten für Fragen zur Verfügung und es wurde noch lange im Plenum bzw. in kleinerer Runde diskutiert. Der Abend zeigt deutlich, dass es ein weitreichendes Interesse an erneuerbaren Energien und ihren Speicher Möglichkeiten gibt. Energiewende und Klimawandel gehen uns alle an und mit solchen fortschrittlichen Möglichkeiten der Energiegewinnung und Speicherung hat jede und jeder die Möglichkeit, selbst einen Schritt zu setzen.