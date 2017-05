Maibaum umgesägt: Großer Sachschaden

05.05.2017, 10:13 Uhr

Polizei Arbesbach bittet Zeugen um Hinweise: 0591333472

ARBESBACH. Bislang unbekannte Täter sägten nachts vom 30. April zum 1. Mai 2017 in der Katastralgemeinde Purrath im Gemeindegebiet von Arbesbach, einen Maibaum um, welcher in Folge auf ein Telefonfreileitungskabel der Telekom Austria stürzte.Der Maibaum wurde wie jedes Jahr wenige Meter von der vorbeiführenden LB 124 sowie der Ortskapelle Purrath entfernt aufgestellt und war noch zusätzlich durch einen unmittelbar daneben abgestellten JCB Bagger gesichert. Die Täter sägten den Maibaum oberhalb der Aufstellkonsole ab und dürften in der Dunkelheit die vorbeiführende Telefonfreileitung nicht gesehen oder missachtet haben. Der Baum stürzte beinahe rechtwinkelig auf die Telefonleitung. Vermutlich durch die spontan aufgebaute Spannung am Leitungskabel riss dieses in einer Entfernung von etwa 150 Meter eine Verteilerdose von einem Telefonmasten. Weiters wurde ein A-Masten der Telekom aus der Verankerung gerissen bzw in eine Schräglage gedrückt. Personenschäden sind durch den Vorfall nicht entstanden. Bis zur Instandsetzung des Leitungsschadens sind mehrere Ortsbewohner vom Telefonfestnetz - und Internetanschluss getrennt.