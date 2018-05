Nach Spendenaufruf: 2.384,50 Euro übergeben

04.05.2018, 11:23 Uhr

Nach Verkehrsunfall: Bezirksblätter-Leser helfen junger Familie

MERZENSTEIN/ALLENTSTEIG (bs). Die Bezirksblätter-Leser sind einem Spendenaufruf für die sechsjährige Leonita Kostic eifrig nachgekommen. Die stolze Summe von 2.384,50 Euro wurde am 4. Mai 2018 von Redaktionsleiter Bernhard Schabauer an die Mutter Sandra Kostic überreicht.Das Mädchen wurde bei einem schweren Verkehrsunfall am 14. Februar 2018 in Merzenstein mit einem Holztransporter von einem Holzsplitter schwer am Kopf verletzt. Nach Wochen des Bangens steht nun fest – Leonita Kostic wird wieder ganz gesund. Kosten für die nun anfallenden Therapien, neue Bekleidung, die notwendig geworden ist und auch für ein neues Kinderzimmer sollen nun mit den Spendengeldern der Bezirksblätter-Leser gedeckt werden. Sandra Kostic ist vom Spendenbetrag jedenfalls überwältigt: "Ich möchte mich bei jedem einzelnen Spender hiermit ganz herzlich für die Unterstützung bedanken."