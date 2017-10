Neue Panorama-Webcam in Zwettl

18.10.2017, 10:05 Uhr

Die Kamera liefert einen Blick von der Kremser Straße Richtung Westen auf die Stadt Zwettl. Die Aktualisierung erfolgt minütlich. Die aktuellen Aufnahmen findet man unter http://webcam.zwettl.cc. Die Arbeiten erfolgten in luftigen Höhen mit dem Kran der Firma Sillipp und Techniker Ing. Reinhard Kreitner (TZ-COM Thomas Zimmermann Computer GmbH). Das Service steht kostenlos und as it zur Verfügung.TZ-COM leistet hier als Unternehmen mit starkem Zwettl-Bezug einen Beitrag, um die Attraktivität des Waldviertels - insbesondere der Stadt Zwettl - zu stärken.