Neues Angebot an der NMS Allentsteig

05.10.2017, 18:03 Uhr

Koordinierte Bewegung ist gut für Körper und Geist.

ALLENTSTEIG (kuli). Seit Beginn dieses Schuljahres 2017/18 wird in Allentsteig „Sportakrobatik“ als Wahlpflichtfach angeboten. Mit Sportlehrerin Alexandra Pöll wird in diesen Einheiten das Bewegungsrepertoire der Schülerinnen und Schüler erweitert, indem sie sich an speziellen turnerischen Bewegungen (Salti, Handstandüberschläge,…), partnerakrobatischen Elementen und dem Bau „menschlicher“ Pyramiden versuchen. Die SchülerInnen sind mit großer Begeisterung dabei.